Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluies enregistrées en millimètres au cours des dernières 24 heures, soit du dimanche 8 mars 2020 à 07 h au lundi 9 mars 2020 à la même heure sur plusieurs régions du pays:

Gouvernorat de Tunis

Tunis Carthage 3 – Sidi Bousaïd 3

Gouvernorat de Ben Arous

Ben Arous 1 – Boumhel 2 – Mhamdia 2 – Radès 14 – Mornag 3 – Mégrine 12 – Hammam Lif 2 – Bir El Bey 8

Gouvernorat de Nabeul

Nabeul 5 – Kélibia 2 – Korba 1 – Tekelssa 2 – Haouaria 1 – Béni Khiar 4 – Dar Châabane 6 – Béni Khalled 4 – Slimane 6 – Menzel Bouzelfa 5 – Grombalia 6 – Bouargoub 3 – Hammamet 4

Gouvernorat de Béjà

Béjà Station 4 – Béjà Ville 1 – Barrage Kessab 1 – Tibar 2 – Amdoun 2

Gouvernorat de Jendouba

Jendouba 3 – Tabarka 1 – Aïn Draham 14 – Oued Mliz 6 – Fernana 10 – Boussalem 3 – Barrage Bouhertma 3 – Barrage Barbara 11 – Béni Mtir 5 – Ghardimaou 2

Gouvernorat du Kef

Kef Ville 2 – Boulifa 1 – Dahmani 1 – Sakiaa 3 – Kalaat Snan 1 – Sers 1 – Kalaa Khasba 2 – Oued Mallègue 1 –

Gouvernorat de Siliana

Bourouis 2 – Krib 3 – Makthar 1 – Aïn Boussâadia 1

Gouvernorat de Sousse

Sousse Nord 1 – Sousse Ville 1 – Kalaa Kbira 1 – Hammam Sousse 1 – Msâadine 1

Gouvernorat de Monastir

Jammel 4 – Zarmeddine 2 – Ksiba 1 – Ksar Hellal 1 – Béni Hassen 8 – Bembla 3 – Monastir Aéroport 1 – Ouardanine 3 – Touza 3 – Sidi Bannour 2 – Menzel Farès 3

Gouvernorat de Mahdia

Ksour Essef 2 – Sidi Alwan 11 – Chebba 5 – Malloulèche 1 –

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Sidi Bouzid 1

Les plus importants phénomènes climatiques :

Chûte de grêle à Aïn Draham (Gouvernorat de Jendouba) et Aïn Zaghouan (Gouvernorat de Tunis)

– Vents forts enregistrés en km/h : Kasserine 90 – Nabeul et Tala 76 – Enfidha, Siliana 65 – Tabarka 61 – Tunis,

Bizerte, Zaghouan, Monastir et Mahdia 58 – Kef, Sfax et Tozeur 54