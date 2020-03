Tunisair – Coronavirus : Report sans frais des vols jusqu’au 31 mai 2020

Les passagers en possession d’un billet d’avion Tunisair émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu, entre le 03 mars et le 31 mai 2020, pourront reporter leur voyage sans frais jusqu’au 31 mai 2020 inclus et ce, vers la même destination et dans la même classe de réservation, annonce le transporteur national sur sa page Facebook officielle.

“Au-delà du 31 mai 2020, les voyageurs peuvent reporter leur voyage, changer de destination ou annuler leurs réservations moyennant la remise d’un avoir non remboursable et valable un an sur les vols de TUNISAIR “, souligne la même source.

Tunisiair explique ces mesures par sa volonté “d’assister sa clientèle face à la propagation du Coronavirus qui freine les décisions de voyage “.