Tunisie : Le ministre de la Santé souligne la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des grands projets de santé

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a souligné lors d’une séance de travail tenue, samedi, la nécessité de prendre toutes les mesures à même d’accélérer le rythme de réalisation des grands projets de santé financés dans le cadre de subventions et prêts extérieurs afin d’améliorer les services de santé et de les rapprocher des citoyens, selon un communiqué du ministère.

Le nombre de ces projets s’élève à 44 pour un coût total de plus de 2250 millions de dinars. Il s’agit de la construction et de l’équipement de 5 hôpitaux universitaires ou multidisciplinaires à Kairouan, Gafsa, Sidi Bouzid, Béja et Gabes, en plus de la construction de 8 hôpitaux régionaux catégorie “B” à Thala, Dahmani, Sbiba, jem, Haffouz, Makhthar, ghardimaou et Jelma.

Les projets comprennent également la construction et l’équipement d’un nouveau centre de cancérologie à Ben Arous, la construction et l’équipement d’un nouvel hôpital multidisciplinaire pour enfants à la Manouba et d’un centre de la mère et de l’enfant à l’Ariana outre la réhabilitation de 17 services d’urgence, de 4 services hospitaliers et de 2 hôpitaux à Kebili et Tataouine. Il s’agit, également, de la construction d’un pôle de chirurgie cardiaque à l’hôpital Yasminet à Ben Arous .