Ligue 2 (15e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 15e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévue ce week-end (tous les matches à partir de 14h00):

Poule B :

Samedi 7 mars

A Gabès :

S. Gabésien – AS Marsa arb: Walid Bannani

A Kasserine:

AS Kasserine – AS Djerba arb: Karim Khemiri

A Sfax 2 mars :

SS Sfaxien – Jendouba Sport arb: Houssem Boularès

A Menzel Bouzelfa:

CS Menzel bouzelfa – AS Rejiche arb: Majdi Belhaj Ali

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – EGS Gafsa arb: Ameur Chouchène

Dimanche 8 mars

A Médenine:

O. Médenine – ES Hammam-Sousse arb: Mourad Jerbi

Poule A

Dimanche 8 mars

A Médenine:

CO Médenine – AS Gabès arb: Karim Mahjoub

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – ES Zarzis arb: Amir Ayadi

A Béja:

O.Béja – SC Ben Arous arb: Nabil Hammadi

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – Sfax RS arb: Yousri Bouali

A Radès:

ES Radès – CS Msaken arb: Walid Jeridi

A Ariana (à huis clos):

AS Ariana – AS Sébikha arb: Jalel Sahbani