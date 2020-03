Coupe d’Italie (1/2 finale – retour) Coronavirus : Naples – Inter Milan reporté à son tour (presse)

La demi-finale retour de Coupe d’Italie de football prévue mercredi entre Naples et l’Inter Milan, a été reportée en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé le quotidien sportif la Gazzetta dello Sport, citant des sources gouvernementales.

Les autorités italiennes ont également décidé mardi de reporter l’autre demi-finale qui devait se jouer mercredi entre la Juventus Turin et l’AC Milan, sur ordre du préfet de Turin, pour les mêmes raisons.

Aucune date n’a été fixée pour la reprogrammation des deux rencontres. Pour le match Juventus – AC Milan, les autorités locales ont consulté les ministères compétents à Rome où mardi soir, la Protection civile a annoncé un nouveau bilan de plus de 2.500 cas de contamination (environ 500 de plus que 24H00 plus tôt) et 79 morts (27 de plus que la veille).

Selon l’agence Ansa, la nouvelle du report de la demi-finale retour de Coupe d’Italie entre la Juve et le Milan a été donnée aux joueurs milanais alors qu’ils se trouvaient déjà dans leur hôtel à Turin.

Lors de la première manche, l’AC Milan et la Juventus se sont neutralisées (1-1), alors que le Napoli est allé s’imposer en Lombardie face à l’Inter (1-0).