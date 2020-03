La Tunisie discutera à Genève son rapport sur les droits civils et politiques

Ayachi Hammami, ministre chargé des droits de l’Homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, se rendra, les 3 et 4 mars courant, dans la capitale suisse, Genève, accompagné d’une délégation de haut niveau.

Au cours de ce déplacement, il devait discuter du rapport national sur les droits civils et politiques devant la commission des droits de l’Homme concernée.

Cette visite sera une occasion de réaffirmer l’engagement de la Tunisie à aller de l’avant sur la voie de la protection du système des droits de l’Homme dans sa dimension globale et l’adaptation des législations nationales aux dispositions de la Constitution.

Selon un communiqué de la Mission permanente de la République tunisienne à Genève, la discussion du rapport national devant la commission concernée sera, également, une occasion de passer en revue les développements réalisés sur les plans législatif et institutionnel dans le domaine des droits civils et politiques, outre l’évaluation des contraintes et des réalisations accomplies.

Le ministre aura, en marge de cette visite, une rencontre avec Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme en Tunisie.