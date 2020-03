Tunisie : L’UGTE se présentera aux élections des conseils scientifiques de 2020 avec 406 candidats

L’Union Générale Tunisienne des Etudiants (UGTE) se présentera aux élections des conseils scientifiques de 2020 avec 406 candidats pour 406 sièges sur un total de 534 sièges, selon le directeur de la campagne électorale et membre du bureau exécutif de l’UGTE, Khabib Ammar.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Khabib Ammar a souligné que la campagne électorale a démarré aujourd’hui lundi tandis que l’opération de vote aura lieu le 05 mars en cours et les résultats préliminaires seront annoncés le même jour à partir de 18h.

Selon le directeur de la campagne électorale, l’UGTE devra obtenir 50% des sièges contre 46% aux élections précédentes.

D’après la même source, le programme électoral de l’UGTE comporte l’augmentation du taux d’étudiants bénéficiaires de la bourse universitaire et ce, selon l’accord conclu suite au mouvement national du 14 février 2019, outre la mise en œuvre des recommandations issues du congrès des représentants des étudiants visant la réforme globale du système pédagogique.

Il s’agit en outre, de développer la digitalisation, d’assurer la gouvernance des services universitaires et administratifs et de lutter contre la corruption au sein de l’université aux niveaux administratif et financier.

Khabib Ammar a ajouté que le programme électoral comporte aussi la présentation d’une initiative visant à instaurer un dialogue national et inclusif pour protéger l’université publique de la privatisation et de la fuite des compétences outre l’appui de tous les mouvements des doctorants pour garantir leur recrutement direct et systématique.