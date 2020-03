HWPL présente les violations des droits de l’Homme causées par le COVID-19 en Corée du Sud

Actuellement, la Corée du Sud est l’un des pays où le COVID-19 se répand rapidement. Cependant, lorsqu’on a découvert qu’un certain nombre de personnes d’une certaine religion étaient infectées par le virus, ce groupe est devenu la cible de l’antipathie et de la haine des citoyens. Pourtant, on ne s’intéresse guère à la cause même de la propagation du virus et à la mauvaise gestion du protocole d’alerte par les autorités locales.

Il s’agit d’une grave atteinte aux droits de l’homme, car les informations non vérifiées concernant une personne ou un groupe se répandent parmi les citoyens en ligne. Même les grandes agences de presse diffusent de fausses informations sur ce groupe religieux particulier sans vérifier les faits.

La diffusion imprudente d’informations en ligne exacerbe la haine et l’anxiété invisible du public envers une personne ou un groupe de personnes, ce qui conduit à une discrimination et une persécution sans fondement à leur égard.

En tant qu’organisation pour la paix, nous aimerions soulever la question de la situation actuelle de violation des droits de l’homme en Corée du Sud, qui pourrait également se produire dans tout pays passant par le coronavirus (COVID-19).

Nous sommes persuadés que vous vous intéressez à cette question, étant donné que de telles violations des droits de l’homme peuvent se produire n’importe où dans le monde.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à notre communiqué de presse et je me réjouis de votre soutien et de votre collaboration pour la couverture médiatique de cette situation.

HWPL est une ONG internationale pour la paix associée au Département de la Communication Globale (DGC) des Nations unies et dotée d’un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations unies (ECOSOC). HWPL transcende les frontières nationales, les idéologies et les religions.