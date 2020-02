Tunisie : Qalb Tounes à la tête du bloc de l’opposition à l’ARP

Le bloc de Qalb Tounes, composé de 38 députés, affirme qu’il compte présider l’opposition au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.

Cette annonce a été faite au lendemain de la séance plénière consacrée au vote de confiance.

Le bloc de l’opposition présidé par Qalb Tounes sera suivi de la coalition Al-Karama avec 19 députés et du bloc du parti destourien libre avec 17 députés.

Un député de Qalb Tounes sera à la tête de la Commission des finances, de planification et du développement comme le stipule l’article 60 de la Constitution.

Article 60 : L’opposition est une composante principale de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle jouit des droits lui permettant de mener à bien ses fonctions dans le cadre de l’action parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate et effective dans tous les organes de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes.

La présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de la commission des relations extérieures lui reviennent de droit. Il lui revient également, une fois par an, de constituer et présider une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et de façon constructive au travail parlementaire.