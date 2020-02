Tunisie : Elyes Fakhfakh promet un projet de réforme ” profonde “

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a promis, mercredi, un projet de réforme ” profonde ” pour remettre le pays sur les rails de la stabilité économique et sociale.

” Ce projet de réforme devrait constituer un jalon important sur la voie de l’édification de la Tunisie de demain “, a souligné Fakhfakh, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple consacrée au vote de confiance pour le gouvernement proposé.

Il s’agit, selon lui, d’un pacte qui réunit les Tunisiens, toutes sensibilités politiques confondues autour d’un projet ” ambitieux ” permettant de rétablir la confiance auprès de la population et nourrir l’espoir chez les jeunes.

” Il faut redonner l’espoir aux Tunisiens “, a-t-il plaidé, réaffirmant l’engagement de son gouvernement à réunir toutes les conditions de succès à ce pacte et à mener à bien sa mise en œuvre.

Pour Fakhfakh, le gouvernement proposé ne craint pas les défis. Aucun effort ne sera ménagé pour privilégier l’intérêt supérieur de la Tunisie, a-t-il promis.

Composé d’hommes et de femmes, la nouvelle équipe gouvernementale est ” homogène et cohérente “. Elle est capable de répondre aux attentes et aux aspirations du peuple, selon ses dires.

Le gouvernement d’Elyes Fakhfakh compte, 30 ministres et 2 secrétaires d’Etat dont 6 femmes.

Pour la première fois depuis l’indépendance, une femme est désignée à la tête du département de la Justice, un ministère de souveraineté par excellence, s’est-il félicité.

Pour la période à venir, nous œuvrerons à renforcer la représentativité des femmes dans les postes de décision, a-t-il promis.

Le cabinet ministériel proposé comporte des politiciens de premier rang, des militants, des défenseurs des droits humains ainsi que des indépendants.

Ils ont été choisis selon des cirières de compétence, d’intégrité et de propreté des mains ce qui ne manquera pas de créer une dynamique de groupe au sein du gouvernement et de conférer plus d’efficacité à ses actions.