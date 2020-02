Participation des équipes tunisiennes aux compétitions internationales : Mise au point du ministère des Sports

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré que le conseil ministériel restreint, du lundi 10 février, présidé par le chef du gouvernement, était consacré à la préparation des athlètes tunisiens aux Jeux Olympiques d’été qui se tiendront dans la capitale japonaise, Tokyo, du 24 juillet au 09 août 2020.

Dans une mise au point publiée dans la soirée du mercredi 12 février, le ministère indique que l’accent a mis, par le biais des décisions incluses dans le projet de procès-verbal, sur la mobilisation des fonds nécessaires pour le programme de préparation et de participation à ces Jeux Olympiques et Paralympiques et les fonds au profit de la télévision nationale pour l’acquisition de droits de diffusion auprès de l’Union des radiodiffusions arabe, l’organisation de la Semaine Tuniso-Japonaise à cette occasion, la création d’un comité mixte entre les ministères des affaires culturelles, du tourisme, des industries traditionnelles et des affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique tunisien pour mettre au point le programme de promotion culturelle et touristique de la Tunisie et faire connaitre ses avantages.

Le ministère a affirmé que le Conseil ministériel restreint n’a pas abordé les questions de la participation des équipes tunisiennes à diverses compétitions sportives, mais a été uniquement consacré à la bonne préparation de la Tunisie pour les Jeux olympiques d’été “Tokyo 2020”.

A cet égard, le département de la jeunesse a renouvelé sa disponibilité pour permettre aux personnes concernées de consulter le procès-verbal du conseil ministériel restreint, par le biais des mécanismes fournis par l’Instance d’accès à l’information, appelant les différentes parties à vérifier les informations auprès du ministère.

Un conseil ministériel restreint présidé lundi par le chef de gouvernement Youssef Chahed, a été consacré au dossier de préparation olympique et paralympique des athlètes tunisiens, en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain, rappelle-t-on.

Réagissant au compte rendu de la réunion, le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a condamné, mardi soir, la position adoptée par le conseil ministériel “favorable au droit des athlètes tunisiens à défendre le drapeau national dans toutes les compétitions, sans exception ni discrimination”.

Dans un communiqué, la centrale syndicale a estimé que “cette position, incompatible avec les valeurs de la Tunisie et du peuple tunisien, de tout temps solidaire avec le peuple palestinien et s’opposant au traitement avec l’entité sioniste raciste, équivaut à un feu vert pour la normalisation avec l’entité sioniste”.