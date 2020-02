Ligue 2 (13e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres de la 13e journée de la Ligue 2 de football professionnel, prévues samedi et dimanches prochains. Tous les matches à 14h:

Samedi 15 février:

Poule A

A Béja:

O. Béja – CO Médenine arb: Wassime Ben Salah

A Msaken

CS Msaken – SA Menzel Bourguiba arb: Nidhal Ltaief

Poule B

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – AS Marsa arb: Ahmed Dhaouadi

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Jerba arb: Mokhtar Dabbous

A Sfax:

SS Sfaxien – AS Oued Ellil arb: Achref Harakati

A Jerba:

ES Jerba – CS Manzel Bouzalfa arb: Oussama Chraiet

Dimanche 16 février:

Poule A

A Ben Arous:

Sporting Ben Arous – AS Sbikha arb: Badis Ben Salah

A Sidi Bouzid:

OS Sidi Bouzid – ES Radès arb: Haythem Kossai

A Gabès:

AS Gabès – AS Ariana arb: Houssem Boulaares

A Zarzis:

ES Zarzis – Sfax Railways arb: Aymen Nasri

Poule B

A Réjiche:

AS Rejiche – S Gabésien arb: Majdi Bellagh

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Kasserine arb: Sofien Guetat