Lassaad Dahech : La radio nationale visuelle diffusera ses programmes à partir du jeudi 13 février

Le Président directeur général par intérim de l’établissement de la radio tunisienne, Mohamed Lassaad Dahech, a annoncé le lancement effectif de la diffusion expérimentale de la radio nationale visuelle programmée le jeudi 13 février 2020.

La radio visuelle sera diffusée sur le réseau numérique terrestre et sur le satellite Arabsat 26° Est.

Lors d’une conférence organisée, mercredi, à Tunis, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Radio à l’initiative de l’Union tunisienne des médias associatifs, de l’Unesco, du programme d’appui aux médias en Tunisie et de la Haica sur le thème “La radio : pluralisme, représentativité, et diversité”, Dahech a précisé que la grille des programmes de ladite radio comporte les informations, les annonces publicitaires et les services, notamment la météo et les grands rendez-vous.

Le PDG par intérim de l’établissement de la radio tunisienne a annoncé, également, le lancement de radio locale “Kasserine” dans le but de consacrer le principe de l’information de proximité.

De son côté, le président de l’Union tunisienne des médias associatifs, Fahmi Bidaoui, a, pour sa part, indiqué que l’accent sera mis cette année sur le pluralisme, la représentativité et la diversité en ce qui concerne le secteur des médias radiophoniques avec ses différentes orientations, quelles soient associative, publique ou privée.

Il est question, également, de diversifier les contenus médiatiques qui relèvent des particularités de chaque radio, lesquels exigent des programmes, des stratégies et des plans de travail.

Bidaoui, a également ajouté que la célébration de la journée mondiale de la radio se poursuivra sur trois jours, dans les gouvernorats de Béja, Gafsa, Gabès et Kairouan. Il a fait savoir, dans ce sens, qu’un document relatif aux professions des médias associatifs a été signé par les parties concernées.