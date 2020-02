“Les Couples célèbres du cinéma” du 11 au 16 février à la Cinémathèque tunisienne

La semaine du 11 au 16 février à la Cinémathèque tunisienne qui coïncide avec la Saint Valentin sera placée sous le thème “Les Couples célèbres du cinéma”.

La Cinémathèque annonce la présence du duo Jalila Baccar et Fadhel Jaibi, dans le cadre des “Mardis du Cinéma Tunisien”. Il y aura la projection de “Junun” (Démences), un long-métrage de fiction (104′) datant de 2005 réalisé par Fadhel Jaibi. “Junun” est une adaptation cinématographique (sortie en 2008) de la pièce éponyme sortie en 2001.

Le public cinéphile aura rendez-vous avec ces deux figures emblématiques du théâtre tunisien et arabe contemporain. “Junun” est une pièce à succès mise en scène par Fadhel Jaibi d’après un scénario, en arabe dialectal, de Jalila Baccar. Elle est adaptée du récit autobiographique de Néjia Zemmi, “Chronique d’un discours schizophrène” (L’Harmattan, Paris, 1999).

La semaine se poursuivra avec des oeuvres cultes du cinéma mondial et des couples mythiques (réalisateur/actrice) comme Ingmar Bergman et Liv Ulman, Federico Fellini et Giulietta Masina, Jean Luc Godard et Anna Karina, Isabella Rossellini et David Lynch.

Voici le programme complet de la Semaine du 11 au 16 février 2020:

Mardi 11 février

18 h 30 : JUNUN de Fadhel Jaibi, 104′, Tunisie, 2005

Mercredi 12 février

18 h 30 : BLUE VELVET de David Lynch, 121′, Etats-Unis, 1986

Jeudi 13 février

18 h 30 : L’ECLIPSE de Michelangelo Antonioni, 126′, Italie, 1962

Vendredi 14 février

16 h 00 : LA STRADA de Federico Fellini, 115′, Italie, 1954

18 h 30 : CRIS ET CHUCHOTEMENT d’Ingmar Bergman, 116′, Suède, 1972

21 h 00 : JULIETTE DES ESPRITS de Federico Fellini, 148′, Italie, 1965

Samedi 15 février

16 h 00 : MINNIE AND MOSKOWITZ de John Cassavetes / 115′ / Etats-Unis / 1971

18 h 30 : GLORIA de John Cassavetes, 123′, Etats-Unis, 1980

21 h 00 : LOVE STREAMS de John Cassavetes, 141′, Etats-Unis, 1984

Dimanche 16 février

11 h 00 : PHANTOM BOY de Jean-Loup Felicioli, 84′, France, 2015

16 h 00 : BANDE A PART de Jean-Luc Godard, 97′, France, 1964

18 h 30 : PIERROT LE FOU de Jean-Luc Godard, 115′, France, 1965

NB: Les projections auront lieu quotidiennement à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la Culture.