Tunisie : Les pharmaciens grossistes-répartiteurs des médicaments en grève, jeudi prochain

Les pharmaciens grossistes-répartiteurs des médicaments seront en grève, jeudi prochain, 13 février 2020, a annoncé, lundi, la présidente de la chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes-répartiteurs, Wafa Ben Meddeb.

“Toute la chaine du médicament est menacée de faillite, si les autorités concernées ne parviendront pas, bientôt, à une solution au problème de la taxe prévue par la loi de finances 2020″, prévient la responsable.

En effet, la Loi de finances 2020 prévoit l’application d’une taxe de 7% sur les médicaments vendus en détail et les préparations pharmaceutiques.

Une mesure qui aura des répercussions négatives sur les professionnels du secteur, surtout que ” la marge de bénéfice est réduite “.

Intervenant lors d’une conférence de presse, tenue lundi, à Tunis, Ben Meddeb a réaffirmé la position de la chambre syndicale relative à l’application juste et équitable de la TVA aux entreprises du secteur, estimant que cette question menace l’avenir de la profession.

” Si le médicament est aujourd’hui disponible sur tout le territoire de la République, jour et nuit, c’est grâce au système de distribution transparent et efficace et aux moyens humains et matériels mis en œuvre par les pharmaciens grossistes-répartiteurs “, a tenu à préciser Ben Meddeb.

En Tunisie, le secteur de la distribution en gros des médicaments emploie directement et indirectement des milliers de personnes, d’après la responsable.

Les professionnels du secteur sont, d’après ses dires, “contre les contrôles abusifs et la taxe imposée sur la marge de bénéfices”.

Au total, 60 pharmaciens grossistes-répartiteurs des médicaments exercent sur tout le territoire de la République.