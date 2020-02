Coupe arabe juniors : Le Staff technique tunisien dresse une première liste de 26 joueurs

La sélection nationale juniors de football entame, ce lundi un stage de préparation avant de se rendre à partir du 14 février en cours en Arabie Saoudite où il participera à la coupe arabe juniors (17 février-5 mars).

Le onze national disputera trois matches lors du premier tour de la compétition en affrontant respectivement, l’Irak le 17 février, la Mauritanie le 20 février et le Koweït le 23 du même mois.

En prévision de cette coupe arabe, le staff technique a décidé de convoquer 26 joueurs au stage de Tunis , avant de définir une liste définitive de 23 joueurs, conformément aux dispositions de l’Union des associations arabes de football.

La liste préliminaire compte des professionnels évoluant à l’étranger; Amine Cherni (FC Paris), Yanice Sghaier (Strasbourg), Mootaz Zaddem (Fc Valmiera-Lettonie) et Youssef Dhaflaoui (Lyngdy-Danemark).

Voici la liste des 26 joueurs convoqués:

Club Africain: Mohamed Amine Zghada, Chiheb Laabidi, Aziz Guesmi, Ahmed Laabidi et Amine Laajimi

CS Sfaxien: Alaa Gharam, Abdallah Amri, Béchir Ghariani et Achraf Habbassi

ES Tunis: Zied Berrima, Farouk Mimouni et Mouhib Slim

ES Sahel: Ahmed Slimane et Riadh Azouz

CO Transport: Fares Neji et Mohamed Ghidaoui

ES Zarzis: Wassim Aridh et Mohamed Ali Ouerrimi

US Ben Guerdane: Chawki Ben Khedher

Stade Tunisien: Yassine Ridane

CO Médenine: Mouhib Chammakhi

AS Ariana: Aziz Touati

Paris FC: Amine Cherni

Strasbourg Fc: Yanice Sghaier

Valmiera-Littonie: Mootaz Zaddem

Lyngdy-Danemark: Youssef Dhaflaoui

A noter que la coupe arabe juniors de football reprend cette année après huit ans d’interruption, à savoir, depuis l’édition 2012 en Jordanie.

La Tunisie tentera de conserver son titre lors de cette édition 2020 de la compétition qui verra 16 sélections en lice: l’Arabie Saoudite (pays organisateur), le Qatar, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, la Tunisie, le Soudan, l’Egypte, la Palestine, l’Algérie, la Libye, les Iles Comores, la Libye, l’Irak et le Djibouti.