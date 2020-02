Tunisie : Entretien entre Kais Said et Noureddine taboubi sur la formation du gouvernement

Le président de la République Kais Said a reçu, jeudi soir, au Palais de Carthage, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

L’entretien a porté sur la situation politique dans le pays, notamment l’évolution des concertations relatives à la formation du gouvernement.

A l’issue de l’entretien, Taboubi a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du rôle assumé par le Chef de l’Etat pour rapprocher les points de vues, dans l’objectif de surmonter la crise que traverse actuellement le pays.

Les concertations autour de la formation d’un nouveau gouvernement sont menées par Ilyes Fakhfakh, le chef du gouvernement désigné par le président de la république Kais Said le 21 janvier dernier, et se déroulent avec un certain nombre de partis politiques représentés et non représentés au Parlement, suite à l’échec du gouvernement de Habib Jomli à obtenir la confiance des députés, à la date du 10 janvier 2020.