Ligue des champions : L’Espérance face au Zamalek, l’ES Sahel affrontera le WA Casablanca

Le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de la CAF 2019/2020 a révélé des duels passionnants, alors que la bataille pour le prestigieux trophée tant convoité du football continental des clubs entre dans sa dernière ligne droite.

Le double tenant du titre, l’Espérance ST, aura affaire au quintuple vainqueur de l’épreuve, le Zamalek d’Egypte. Les deux clubs s’affronteront lors de la Super Coupe de la CAF 2019 le 14 février 2020 à Doha, au Qatar, avant les retrouvailles en quart de finale de la compétition phare du continent.

La formation tunisienne, vainqueur à quatre reprises de l’épreuve (1994, 2011, 2018, 2019) et qui ambitionne de réaliser le record de trois victoires d’affilée, aura l’avantage du terrain au match retour pour espérer atteindre l’avant dernière étape de l’épreuve.

En cas de qualification, les protégés de Moïne Chaabani affronteront en demi-finale le vainqueur de la double qualification entre le Raja Csablanca et le TP Mazembe.

Le deuxième représentant du football tunisien, détenteur d’une ligue des champions remportée en 2007 et qui a accompli un très bon parcours en terminant en tête de sa poule, aura lui aussi fort à faire face au prestigieux club marocain le Widad Casablanca double vainqueur de l’épreuve en 1992 et 2017 et finaliste en 2011 et de la précédente édition.

A l’instar des “Sang et Or”, la formation de Garrido aura l’avantage du terrain au retour, même si elle évoluera à Radès en raison des travaux de rénovation du stade olympique de Sousse. En cas de qualification, l’ES Sahel croisera les fers avec Al Ahly ou le Mamelodi Sundowns.

Vainqueur à huit reprises, Al Ahly, affrontera les Sud-Africains (vainqueur en 2016) dans un remake du quarts de finale de la saison écoulée qui a tourné à l’avantage du Mamelodi Sundowns.

Le géant de la RD Congo TP Mazembe, quintuple vainqueur (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) affrontera pour sa part le Raja Club Athletic, détenteur de trois titres en 1989, 1997 et 1999, avec une mission délicate au retour pour le club maghrébin.

Les matchs aller auront lieu le 28 février-1er mars et les rencontres retour le 6, 7 ou 8 mars 2020.

Le tirage au sort a eu lieu mercredi dans la capitale égyptienne, Le Caire, avec l’ancien attaquant de la RD du Congo Shabani Nonda et l’ancien milieu de terrain défensif ivoirien Didier Zokora assistant le directeur des compétitions des FAC, Samson Adamu, pour effectuer le tirage.

Le tirage au sort des quarts de finale:

Al Ahly (Egypte) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Raja Club Athletic (Maroc) – TP Mazembe (RD Congo)

Zamalek (Egypte) – Esperance ST (Tunisie)

WA Casablanca (Maroc) – ES Sahel (Tunisie).