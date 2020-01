Tunisie : Elyes Fakhfakh fixe les axes de son programme gouvernemental

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfak a annoncé vendredi les principaux axes de son programme gouvernemental pour la prochaine période.

” Il s’agit d’une stratégie à moyen terme en sept axes “, a-t-il précisé, à Dar Dhiafa à Carthage, lors d’un point de presse, diffusé en direct sur la chaine publique Watanya 1.

A ce propos, Fakhfakh a cité la restructuration et la numérisation des institutions de l’Etat à travers le renforcement des ressources du pouvoir local et la promotion de la décentralisation, la réforme de l’enseignement et du système de santé à l’horizon 2040, la modernisation de l’agriculture, la transition énergétique et la conquête de l’Afrique.

Concernant ces priorités à moyen terme, le chef du gouvernement désigné a souligné la nécessité de mettre en place un nouveau schéma de développement, fondé notamment sur les investissements et la création de la richesse.

” Les investissements stratégiques qui seront engagés dans divers domaines devraient garantir la transition économique et sociale, selon une approche participative “, a souligné Fakhfakh, jugeant indispensable de réviser l’actuel plan de développement, qui a-t-il dit, a ” prouvé ses limites “.

Pour Elyes Fakhfakh, l’Afrique est un marché à conquérir dans la mesure où il s’agit d’un continent en pleine croissance. L’Afrique offre désormais de grandes opportunités pour les investisseurs tunisiens, a-t-il dit, citant, notamment les secteurs porteurs comme l’énergie, le Transport et les banques.

D’après Fakhfakh l’annonce de la composition d’un gouvernement restreint est attendue la semaine prochaine.

” L’objectif n’étant pas de former un gouvernement mais plutôt d’édifier une Tunisie nouvelle “, a-t-il dit devant un parterre des médias nationaux et internationaux.

Le gouvernement proposé sera composé probablement de 28 membres (27 ministres et un seul secrétaire d’Etat).