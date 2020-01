Elyes Fakhakh : Les consultations sur le document de référence du programme gouvernemental débuteront mardi

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a annoncé lundi soir que les réunions des commissions conjointes entre les partis concernés par les concertations sur le document de référence du programme gouvernemental commenceront mardi matin au Palais Dhiafa à Carthage.

Dans un post publié sur sa page Facebook officielle, Fakhfakh a précisé que les consultations se dérouleront en deux sessions, matin et soir, dont l’ordre du jour sera consacré à délibérer sur les conceptions communes du soutien politique au gouvernement sur la base de principes généraux, en plus des priorités de l’étape, des modalités de participation et de la structure du gouvernement.

Fakfakh a également indiqué que des correspondances avaient été adressées aux partis impliquées dans les consultations, avaient reçu le document de référence qui avait été rédigé comme base préliminaire de discussion, pour émettre leurs avis à son sujet et d’enrichir son contenu.

Le chef de gouvernement désigné a tenu ces derniers jours des réunions avec des représentants d’un certain nombre de partis et blocs politiques et des représentants d’organisations et d’organisations nationales, ainsi qu’avec un certain nombre de personnalités nationales et d’acteurs de la scène culturelle et civile.

Elyes Fakhfakh a déclaré vendredi qu’il travaillerait le plus rapidement possible pour former un gouvernement politique compact et cohérent, afin d’assurere la plus grande efficacité, comprenant des compétences de haut niveau, avec une représentation réelle des femmes et des jeunes, et ayant “conscience de la sensibilité et de la spécificité de l’étape”.

Le président de la République avait chargé lundi dernier l’ancien ministre des finances Elyes Fakhfakh (48 ans) de former le prochain gouvernement dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter du mardi 21 janvier, rappelle-t-on.