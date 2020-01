Ligue des Champions d’Afrique : L’Espérance et l’Etoile du Sahel pour une qualification en 1/4 avant terme

Les deux représentants tunisiens en phase de poules de la ligue des Champions d’Afrique, l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile Sportive du Sahel, visent une qualification pour les quarts de finale avant-terme, à l’occasion de leur match de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule, ce week-end.

L’Esperance recevra le Raja de Casablanca (Maroc), samedi 25 janvier au stade Olympique de Radès à 20h00 (groupe C), tandis que l’Etoile du Sahel se rendra au Caire pour affronter Al Ahly d’Egypte, dimanche à 20h00 également (groupe B).

Les sang et or, double champions d’Afrique et leaders du groupe “D” (10 points), auront comme objectif de valider leur billet pour les quarts de finale, une journée avant la fin, aux dépens de la formation marocaine (2e/7 pts) qu’ils avait battu à l’aller (2-0) lors de la première journée, le 30 novembre dernier à Casablanca.

L’autre match du groupe D, verra les algériens de la JS Kabylie (3e/4 pts) se rendre à Kinshasa (RD Congo) pour croiser le fer avec l’AS Vita Club (4e, 1 pt), dans ce qui sera le match de la dernière chance des “Canaris” pour se relancer.

Après le derby tunisois remporté aux dépens du Club Africain (2-0), dimanche dernier à Radès, précédé du succès du clasico en retard face à l’Etoile du Sahel (1-0), le club de Bab Souika s’est emparé du leadership de la ligue 1 avec 31 points et deux matches en moins, devançant d’une longueur l’US Monastir. Deux précieuses victoires qui leur permet d’aborder cettte rencontre avec un moral au beau fixe.

Les camarades de Houni qui n’ont bénéficié que d’un jour de repos après le marathon des matches en retard, ont repris mardi, la préparation pour ce derby maghrébin.

Après le retablissement de Sameh Derbali et kwamé Bonsu la semaine dernière, le staf technique a récupéré Le capitaine Khelil Chammam, blessé lors du match de la 4e journée face à l’AS Vita, qui a repris les entrainements avec ses camarades. Sa participation reste toutefois incertaine.

L’entraineur Mouine Chaabane devra également se passer d’une autre pièce maitresse, l’ailier Anice Badri parti à Al Ittihad Jeddah.

Cependant les solutions de rechange ne manquent après les recrutements opérés durant le mercato d’hiver notamment le milieu offensif algérien de l’USM Alger, Abderrahman Meziane qui remplace Badri et le talentueux attaquant de l’AS Soliman, Mohamed Ali Ben Hammouda qui ont été ajoutés jeudi, sur la liste africaine.

Le coach sang et or aura l’embarras du choix. Pour sa ligne d’attaque il aura à sa disposition Taha Yassine Khenissi et l’Ivoirien Ibrahima Ouattara et Ben Hammoud et dans le milieu,e Fedi Ben Choug , Bilel Ben Saha, le libyen Hamdou Houni, Raed Fedaai en plus de l’algérien Meziane.

La défense ne devrait pas connaitre de changements avec Ben Cherifia dans la cage , Iheb M’barki, Elyes Chetti, Abdelkader Badrane et Mohamed Ali Yaacoubi.

Avec un effectif bien étoffé, l’Espérance devrait logiquement s’assurer un billet pour les quarts de finale afin que le dernier match en déplacement face à la JS Kabylie ne soit qu’une simple formalité.

De son coté, le Raja Casablanca aura à coeur de confirmer ses bons résultats depuis le début de la saison et cherchera à prendre sa revanche sur les Tunisiens qui les avaient battus à Casablanca.

Le club casablancais a en effet réussi à se hisser aux quarts de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes, et est sur le bon chemin pour se qualifier aux demies après une victoire au match aller face au Mouloudia d’Alger. Même chose en Ligue des champions d’Afrique avec la 2eme place de son groupe et en championnat, les vert et blanc sont encore parmi les prétendants au titre.

Mercredi, veille du départ pour Tunis, les Rajaouis, qui espéraient retrouver le podium du championnat marocain, ont été tenus en échec (1-1) sur leur terrain par le Mouloudia d’Oujda, en match retard de la 12e journée. Un résultat qui n’était pas à la hauteur des attentes trois 3 jours avant la confrontation de Tunis.

L’entraineur Jamel Sellami abordera avec un effectuf réduit après le forfait de deux joueurs clés, le milieu de terrain Mahmoud Benhalib qui doit observer 4 mois de repos suite à une grave blessure, rupture du ligament croisé au cours du match de championnat face à la Renaissance Berkane ainsi que de son meneur de jeu Abdelilah Hafidi, de nouveau blessé.

Malgré ces absences de taille le dauphin visera la victoire pour terminer en tête du groupe d’autant qu’il recevra lors de l’ultime journée le dernier, l’AS Vita Club.

Volet arbitrage, Le Raja a récusé jeudi, l’arbitre gambien Bakary Gassama, pour officier le derby maghrébin. Le club marocain a adressé un courrier à la CAF demandant de changer l’arbitre gambien qui a été remplacé par le camerounais Aliou Neant lui même désigné pour le derby tunisois entre l’Esperance et le Club Africain.

L’autre représentant Tunisien, l’Etoile Sportive du Sahel, leader du groupe B avec 9 points se prépare pour son périlleux déplacement au Caire où il affrontera les Diables Rouges qu’il devance de deux points avec comme objectif de consolider son leadership et mettre un pied pour le prochain tour avant un dernier déplacement au Zimbabwe pour affronter le FC Platinium, lanterne rouge du groupe avec 1 point. Ce dernier recevra samedi les Soudanais d’Al Hilal (3e/6 pts).

Les Sahéliens ont montré lors de cette phase de groupe qu’ils savent voyager et se rendront en Egypte avec de solides arguments et un ascendant psychologique sur leurs hôtes. En effet vainqueurs à Radès des Cairotes lors de la première journée (1-0), les protégés de Juan Carlos Garrido, ont montré qu’ils savent toujours bien voyager après leur succès sur FC Platinium 1-0 (2e journée) et devant Al Hilal 2-1 (4e journée).

Pour ce match, le technicien espagnol devra encore se passer du capitaine Yassine Chikhaoui toujours en convalescence, et du gardien Makrem Bdiri expulsé lors du dernier match face à Al Hilal et sera remplacé par le seul portier sur la liste Achraf Krir, l’autre portier Walid Kirdene étant blessé aux ligaments croisés. Il devrait en revanche récupérer le défenseur central Saddam Ben Aziza, rétabli.

Programme de la 5e journée

Groupe D

Samedi 25 janvier:

17h00: AS Vita Club – JS Kabylie

20h00: Espérance ST – Raja Casablanca

Groupe B

Samedi 25 Janvier

14h00 FC Platinum – Al Hilal

Dimanche 26 janvier :

20h00 Al Ahly – Etoile Sportive du Sahel