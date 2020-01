Handball CAN-2020 : l’Algérie bat le Maroc 33-30 et termine en tête du groupe D

La sélection algérienne de handball s’est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 33 à 30 (mi-temps : 16-15), en match comptant pour la 3e journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), disputé dimanche à Radès.

C’est la troisième victoire du Sept algérien après celles obtenues devant le Zambie (34-9) et le Congo (31-25), assurant ainsi la première place du groupe D avec 6 points, devant le Maroc (4 pts).

Avec ce succès, la sélection algérienne entamera le 2e tour de la compétition africaine avec deux points au compteur, selon le règlement de la Coupe d’Afrique qui stipule que les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte au deuxième tour.

Les deux sélections avaient déjà assuré leur qualification au deuxième tour avant cette ultime journée, marquée également par la victoire du Congo devant la Zambie (37-17), mais les deux formations sont éliminées.

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifient à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Groupe D

3e journée (dimanche):

Salle Hammamet :

Congo – Zambie 37-17

Salle Radès (14h00) :

Maroc – Algérie 30-33

Déjà joués

2e journée

Zambie – Maroc 12-39

Congo – Algérie 25-31

1ère journée :

Maroc – Congo 34-25

Algérie – Zambie 34-09

Classement : Pts J

1. Algérie 6 3 qualifiée au 2e tour

2. Maroc 4 3 qualifié au 2e tour

3. Congo 2 3

4. Zambie 0 3