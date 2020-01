Handball – CAN-2020 (3ère journée/GrC) : le Cap Vert bat la Côte d’Ivoire 29-26

Le Cap Vert a battu la Côte d’Ivoire 29-26 (mi-temps: 13-13), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe C du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations 2020 (CAN-2020) de handball, disputé dimanche à Hammamet :

L’autre match du groupe opposera ce dimanche à partir de 18h00 à Radès, la Tunisie au Cameroun.

Groupe C

3e journée (dimanche) :

Salle de Hammamet :

Côte d’Ivoire – Cap-Vert 26-29

Salle de Radès :

Tunisie – Cameroun (18h00)

2e journée (vendredi) :

Salle de Hammamet :

Cameroun – Cap-Vert 19-22

Salle de Radès :

Tunisie – Côte d’Ivoire 48-24

1ère journée (jeudi) :

Salle de Nabeul :

Côte d’Ivoire – Cameroun 19-28

Salle de Radès :

Tunisie – Cap-Vert 33-21

Classement PTS J G N P BP BC DIF

1. Tunisie 4 2 2 0 0 81 45 +36

2. Cap-Vert 4 3 2 0 1 72 78 -06

3. Cameroun 2 2 1 0 1 47 41 -06

4. Cote d’Ivoire 0 3 0 0 3 69 105 -36

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.