Tunisie : La LTDH a désormais son siège permanent, grâce au ministère des Affaires sociales

Le ministère des Affaires sociales a mis à la disposition de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) un siège permanent suite à la signature, vendredi 17 janvier 2020 à Tunis, d’un accord entre le ministre des Affaire sociales, Mohamed Trabelsi, et le président de la Ligue, Jamel Abdennaceur Msallem.

Le nouveau siège de la Ligue se situe à l’avenue de Paris près de la Rue Jamel Abdennaceur à Bab Bhar (gouvernorat de Tunis). Il s’agit d’un appartement de 123 m2.

“Cet accord prévoit l’exploitation par la ligue de l’appartement qui a été consacré par le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières au profit du ministère des Affaires sociales”, explique la directrice adjointe de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Noura Masmoudi, soulignant que l’appartement demeure toutefois propriété de l’Etat.

Masmoudi a fait part de la disposition du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à attribuer ou à louer des bureaux auxiliaires au profit de la ligue dans diverses régions du pays.

Le ministre des Affaires sociales a indiqué, à cette occasion, que l’attribution à la ligue d’un siège officiel est le moindre devoir que le ministère puisse faire à son égard, étant donné son rôle de longue date dans la défense des droits de l’homme et des libertés économiques, sociales et individuelles, soulignant que cette initiative relève de la volonté du ministère de construire un partenariat et une relation de coopération avec les composantes de la société civile.

Le président de la LTDH a, pour sa part, salué cette initiative prise par les ministères des Affaires sociales et des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, estimant qu’elle contribuera à renforcer davantage les capacités de l’Association et lui permettra de surmonter les obstacles et les problèmes auxquels elle était confrontée en raison de l’absence d’un siège permanent.