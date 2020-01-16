Tunisie : Amine Gara rend hommage à son frère Manaf

Dans un message publié sur son compte Instagram, l’animateur télé, Amine Gara a rendu hommage à son frère, Manaf, décédé mercredi 15 janvier 2020.
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اليوم فقدت موش خو ، اليوم فقدت خو و بو و صاحب و كل شيى … موش انا بركة الي تشويت اليوم ، اصحابو و زملاؤو العقيد في الحرس الوطني مناف قارة ، بطل من ابطال ملحمة بنقردان ، أنت كنت اول واحد علمني ما نهبطش يديا و حتى مع المرض ما سلمتش ، عندي انا أنت الي غلبتو على خاطر مشيت واقف و ما طحتش ، ما متش و ماكش باش تموت …. تغميضت عين و نتقابلو في الجنة يا بابا احتراماتي سيدي العقيد ربي يرحمك يا غالي … نحبك مناف