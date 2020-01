Tunisie : Ville de Nasrallah, capitale des handicapés !

Le ville de Nasrallah, fondée par Si Ali Ben Nasrallah, un Saint homme au Moyen-âge au pied du Djebel Cherahil, composante de la Dorsale tunisienne dans le gouvernorat de Kairouan, est la capitale de la Tunisie par le nombre de handicapés.

En effet, cloisonnée dans une région à vocation exclusive agricole mais avec des terres à faible fertilité, la ville de Nasrallah dénombrait 5 200 habitants lors du recensement de 2014.

Mais à cause des mariages consanguins et aussi du manque de suivi médical lors des grossesses pour les femmes, tout ceci s’ajoutant à la pauvreté, le nombre d’enfants nés avec un handicap tourne autour de 1 500 enfants, selon l’Association l’Espoir.

Ce qui donne une proportion de 25% de la population ayant un handicap de différents types (que ce soit une malformation congénitale ou un handicap moteur ou mental).

Malheureusement, la seule structure qui s’occupe de ces enfants est une ONG locale appelée l’Espoir et dirigée par des bénévoles locaux.

Cette ONG a loué un local au centre-ville pour accueillir ces enfants. L’Etat ne prend en charge que le salaire de deux éducatrices spécialisées, et a mis à la disposition de l’association un bus pour le transport des enfants de leurs domiciles vers le centre et les voyages retour.

Or la capacité financière de cette ONG pilote par un homme dévoué pour la cause dénommée Mr Afif est très limitée. L’Association l’Espoir doit fournir le loyer du local, l’équipement du centre les repas pour les enfants, les vêtements, les jouets l’assistance sanitaire, etc.

Plusieurs personnes de la ville de Nasrallah mais aussi de la ville de Kairouan et du reste de la Tunisie participent au financement des frais de fonctionnement de ce centre pour enfants aux besoins spécifiques.

Sur un nombre total estimé a 1 500 enfants handicapés, le Centre l’Espoir ne peut s’occuper que de 150 enfants. Et encore avec une prise en charge alternée à raison de 2 jours par semaine pour chaque enfant.

Chaque jour le Centre l’Espoir accueille 50 enfants de différents âges et avec des handicaps différents.

Dans le centre, il n’existe que 4 salles; l’une est dédiée aux enfants âgés entre 4 et 6 an mais avec une prise en charge très limitée vue le manque de moyens du centre en jouets, meubles et éducateur.

Les 3 autres salles sont reparties entre des enfants ayant des handicaps semblables, et ce pour des raisons uniquement pédagogique.

Certaines familles ont plusieurs enfants handicapés dont 2 familles avec chacune 4 enfants.

Certains enfants sont porteurs de plusieurs handicaps, et le cas le plus dramatique est une petite fille âgée de 14 ans, sourde et muette et qui vient de perdre la vue devenant ainsi également aveugle.

Le seul moyen de communiquer avec elle est le toucher. Par respect envers sa personne et de son intégrité, nous nous abstenons de divulguer son nom ou sa photo.

D’ailleurs, aucune photo ne sera publiée car plus que de l’aide et de l’assistance, ces enfants ont besoin de respect et de confidentialité.

Alors, si le sort de ces enfants vous interpelle, nous vous demandons seulement de visiter le centre de Nasrallah.