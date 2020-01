Transfert : L’Espérance ST donne son feu vert au départ d’Anice Badri pour le club saoudien Al Ittihad FC

L’Esperance ST a annoncé mercredi soir avoir donné son feu vert au transfert de son milieu de terrain offensif Anice Badri pour le club saoudien Al Ittihad FC, basé à Jeddah, sans mentionner le montant de transfert.

Anice Badri s’était absenté du match de l’Espérance contre les congolais de l’AS Vita, samedi dernier à Kinshasa, en Ligue des champions d’Afrique, ainsi que de la séance d’entrainement de lundi matin en prévision du classico en retard de mercredi face à l’ES Sahel.

Il s’était rendu lundi en Arabie Saoudite pour finaliser son contrat avec Al Ittihad Jeddah, sans l’autorisation de son club qui a annoncé le même jour dans un communiqué que le comité directeur du club prendra les sanctions règlementaires contre le joueur.

Le club sang et or a précisé dans le même communiqué, que le comité directeur a reçu deux offres du club saoudien. La première, d’un montant de 200 mille dollars et la deuxième de 500 mille dollars, estimant que ces offres ne reflètent pas la valeur réelle du joueur et ne répondent pas aux demandes du club.

“Après les excuses formulées par Anice Badri au président du club et en considération des contributions du joueur aux réussites du club ces dernières années, et malgré le montant (de transfert) qui ne répond pas aux ambitions de l’Espérance ST, le comité directeur, présidé par M. Hamdi Meddeb, a donné son accord pour que Badri rejoigne Ittihad Jeddah”, a précisé le champion d’Afrique dans un communiqué diffusé mercredi soir sur sa page officielle facebook.

“Nous lui souhaitons plein succès en tant qu’un des éléments qui a permis à l’Espérance ST de briller, un des facteurs qui a présidé à la décision du comité directeur” de laisser partir le joueur, ajoute le communiqué.

L’international tunisien, né à Lyon en 1990, avait rejoint le club “sang et or” en 2014 en provenance du club belge de Royal Excel Mouscron. Il compte un riche palmarès avec trois titres de champion de Tunisie de Ligue 1 en 2017, 2018 et 2019, une coupe de Tunisie en 2016, une Supercoupe de Tunisie en 2019, la Ligue des champions de la CAF en 2018 (meilleur buteur) et 2019 ainsi que le championnat arabe des clubs en 2017.

La formation saoudienne d’Al Ittihad FC engage le milieu offensif tunisien pour l’aider dans la lutte pour le maintien en championnat de Ligue 1 où il végète en bas du classement avec une incofortable 13e place (14 pts), sur un total de 16 clubs, au terme de la 14e journée.