Tunisie : L’UGTT est l’incubateur de la Révolution tunisienne (Taboubi)

” L’Union générale Tunisienne du Travail (UGTT) est l’incubateur de la Révolution et son principal moteur”, a indiqué mardi le secrétaire général de l’union Noureddine Tabboubi S’exprimant lors d’un rassemblement de plusieurs centaines de travailleurs et de syndicalistes à la place Mohamed Ali à l’occasion du 9e anniversaire de la révolution tunisienne, Tabboubi a affirmé que l’union est “le chapiteau” de tous les Tunisiens et le principal auteur qui avait mis fin à l’ancien régime à travers la série de grèves sectorielles et régionales qu’il a organisées.

Il a rappelé, dans ce contexte, les premiers mouvements de protestation tenus aux sièges des unions régionales et locales, notamment à Sidi Bouzid et Kasserine, point de départ des émeutes et refuge pour tous les manifestants qui revendiquaient le droit au travail, à la dignité et à la justice sociale.

Taboubi a critiqué la situation politique actuelle, qu’il a qualifiée de “pourrie”, soulignant que le paysage politique a divisé la société tunisienne en raison de l’absence d’une vision collective et d’un contrat social capable de restaurer la confiance et la loyauté envers la patrie.

“Neuf années s’étaient écoulées sans que les aspirations des tunisiens ne soient satisfaites”, a-t-il dit, ajoutant que le pays est désormais entre les mains des contrebandiers et responsables corrompus.

Des centaines de citoyens et de syndicalistes se sont rassemblés à l’occasion du 9e anniversaire de la Révolution tunisienne mardi, à place Mohamed Ali à Tunis. Les manifestants ont scandé des slogans pour la réalisation des objectifs de la Révolution dont notamment ceux liés à la jeunesse et à l’emploi.