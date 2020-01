Transfert : Le “sang et or” Anice Badri très proche d’Al Ittihad de Jeddah

Le milieu offensif de l’Espérance sportive de Tunis, Anice Badri, serait très proche du club saoudien d’Al Ittihad de Jebbah, des rapports de presse faisant état de son déplacement lundi après-midi en Arabie saoudite pour finaliser ce transfert dont la durée annoncée serait de deux ans et demi.

Les mêmes sources font état de l’échec des efforts déployés par le comité directeur espérantiste pour retenir le joueur qui aura joué pendant trois saisons sous les couleurs sang et or et remporté plusieurs titres locaux et continentaux.

L’espérance avait déjà annoncé la veille sur son compte twiter avoir reçu une offre officielle de la part d’Al Ittihad de Jeddah pour s’attacher les services de Badri sans dévoiler le montant du contrat proposé.

Al Ittihad de Jeddah occupe actuellement la 13e place au classement du championnat saoudien avec 14 points après 14 journées.

L’Espérance de Tunis avait indiqué plutôt ce matin que la séance d’entrainement de ce lundi, en prévision du clasico en retard de mercredi face à l’Etoile sportive du Sahel comptant pour la 7e journée, s’est déroulée sans Anice Badri.