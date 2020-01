Programmation de la Cinémathèque tunisienne du 7 au 12 janvier

La cinémathèque tunisienne propose à travers une sélection de films, d’aborder deux thèmes pour son cycle de projection du 7 au 12 janvier.

Le premier intitulé “La marginalité dans le documentaire tunisien” est organisé avec le concours de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF). Ce cycle est un prélude au congrès mondial de cette association qui se déroulera, en juillet 2020, à la Cité de la Culture.

Cette rétrospective permettra de découvrir le documentaire tunisien sous l’éclairage des sciences sociales, en considérant la marginalité récurrente dans les films comme un angle d’approche. Parmi les oeuvres proposées figurent le documentaire tunisien de Hichem Ben Ammar “l’alfa comme l’or”, “FORGOTTEN” de Ridha Tlili, “C’était mieux demain” de Hinde Boujemaa, “Vhs Kahloucha” de Nejib Belkadhi etc.

Le deuxième thème porte sur “L’univers des contes de fées” en posant la question du réalisme. L’écran, est voué à attribuer un visage précis à Barbe-Bleue et aux fées, un style daté aux demeures princières et aux costumes, plus généralement un caractère déterminé aux lieux et aux objets.

D’où, une inévitable trahison qui donne une forme à l’imagination et au merveilleux. “La Belle et la Bête” de Jean Cocteau (1946) sera un des joyaux de ce cycle.