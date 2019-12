Ligue 1 (13e journée/match en retard) : L’Espérance étrille la JS kairouanaise et accède au 4e rang du classement

L’Espérance sportive de Tunis a étrillé la Jeunesse sportive kairouanaise (7-1), mardi sur la pelouse du stade de Radès, dans un match en retard pour le compte de la 13e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 de football professionnel.

La JSK qui a, pourtant, ouvert le score dès la 3e par l’intermédiaire de Yassine Salhi n’a pas su résister à la déferlante espérantiste qui s’en est suivi et le festival de buts assuré respectivement par; Fedi Ben Choug (20e et 37) , Mohamed Ali Yaakoubi (35e), Abderraouf Benguit (40e), Hamdou Houni (43e), Haythem Jouini (80e) et Iheb Mbarki (90e).

A la faveur de cette victoire, l’Espérance a qui cinq matches en retard manquent encore dans le championnat, accèdent à la 4e place du classement avec 22 points, ex aequo avec le Club africain.

De son côté, la KS kairouanaise qui essuie sa 8e défaite de la saison, arrive tout de même à conserver son 10e rang avec 12 points.

Voici les Résultats:

Mardi 31 décembre

Espérance ST 7 Fedi Ben Choug (20e et 37) , Mohamed Ali Yaakoubi (35e), Abderraouf Benguit (40e), Hamdou Houni (43e), Haythem Jouini (80e) et Iheb Mbarki (90e).

JS Kairouan 1 Yassine Salhi 3′

Déja joués:

Dimanche 29 décembre

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Mohamed Ali Moncer (4′), Hamza Mathlouthi (17′)

CS Chebba 0

A Soliman

AS Soliman 1 Mohamed Ali Ben Hammouda (26′)

ES Metlaoui 0

joués samedi 28 décembre:

Stade du bardo

Stade Tunisien 2 Haykel Chikhaoui (6′), Guy Mbenza (66′)

CS Hammam-Lif 0

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane 0

US Monastir 2 Anthony Okpotu (12′), Ali Amri (91′)

A Zarzouna:

CA Bizertin 1 Boubaker Traoré (65′)

US Tataouine 2 Rafik Kamerji (33′-SP), Junior Makisse (57′)

Reste à jouer:

Samedi 04 janvier 2020

ES Sahel – Club Africain

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

2. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

-. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

4. Espérance ST 22 8 7 1 0 21 4 +17

-. Club Africain 22 11 9 1 1 17 1 +16

6. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

7. ES Sahel 17 10 5 2 3 13 8 +5

8. AS Soliman 14 12 4 2 6 14 15 -1

-. CS Chebba 14 12 4 2 6 13 17 -4

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10