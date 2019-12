Kais Argoubi : Il n’existe aucun différend entre Said et Jemli

Kais Argoubi, chargé de l’information auprès du chef du gouvernement désigné Habib Jemli a démenti, dimanche, l’existence d’un différend entre le président de la République Kais Said et Jemli.

” Les informations circulant autour de l’existence d’un diffréend entre Said et le chef du gouvernement désigné sont dénuées de fondement “, a souligné Argoubi dans un post Facebook, précisant que Jemli ” est en train de former son gouvernement en étroite collaboration avec le président de la République “. Et d’ajouter que la liste du gouvernement sera prête dans les délais constitutionnels.

D’après lui, Jemli choisira son équipe gouvernementale selon les critères de compétence, d’intégrité, de propreté des mains et d’indépendance. L’objectif, selon lui, est que ce gouvernement puisse jouir d’un large soutien des différents acteurs politiques et de tous les tunisiens.

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli avait déclaré, vendredi dernier, qu’il avait informé le président de la République de son intention de former un gouvernement composé d’indépendants comme il l’avait annoncé avant.

Lors d’une séance de travail tenue, vendredi dernier au Palais de Carthage, avec Said, Habib Jemli s’était dit déterminé à procéder à une vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats et à leur position apolitique, formant le vœu d’annoncer la composition du gouvernement dans les plus brefs délais.