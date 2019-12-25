Erdogan se fait remarquer à chaque visite en Tunisie

بعد أن رفع شعار رابعة في قصر قرطاج، هل هذا رد السبسي على اردوغان ؟

بعد أن رفع شعار رابعة في قصر قرطاج، هل هذا رد السبسي على اردوغان ؟ تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يرفع أصابعه الأربعة بإتجاه الصحافيين. خلفت هذه الصورة ردودا فعلا كثيرة، منها ما إعتبر أن الرئيس التركي رفع شعار رابعة (كحركة استفزازية) و منها ما فسر أن تحية الأصابع الأربعة تعبر عن مبادئ حزب العدالة والتنمية لأردوغان. بعد دقائق عديدة، كان الرد من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسين. إذ صرح " في تونس يوجد علم واحد ، لا ثنين، لا تلاثلة ، لا أربعة …" لكنه لم يقل "لا رابعة" كما تداول ذلك نشطاء الفياسبوك. في العموم، يبدو رد السبيسي ذكيا وديبلموسيا للغاية.

Publiée par ‎مجلة الوطن ElWatan.tn‎ sur Mercredi 27 décembre 2017