Erdogan se fait remarquer à chaque visite en Tunisie

En 2017, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, a effectué une visite officielle en Tunisie et a rencontré son homologue, feu Beji Caïd Essebsi.
En saluant les médias, le président turc a fait le signe de Rabaa en faisant référence aux mouvements protestataires en Egypte soutenant les frères musulmans.
L’ancien président de la République tunisienne, BCE, a remis en place le président turc en lui rappelant que nous n’avons qu’un seul drapeau, ni 3 et ni 4. Il faisait référence au signe de la main fait par Erdogan.
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بعد أن رفع شعار رابعة في قصر قرطاج، هل هذا رد السبسي على اردوغان ؟
بعد أن رفع شعار رابعة في قصر قرطاج، هل هذا رد السبسي على اردوغان ؟ تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يرفع أصابعه الأربعة بإتجاه الصحافيين. خلفت هذه الصورة ردودا فعلا كثيرة، منها ما إعتبر أن الرئيس التركي رفع شعار رابعة (كحركة استفزازية) و منها ما فسر أن تحية الأصابع الأربعة تعبر عن مبادئ حزب العدالة والتنمية لأردوغان. بعد دقائق عديدة، كان الرد من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسين. إذ صرح " في تونس يوجد علم واحد ، لا ثنين، لا تلاثلة ، لا أربعة …" لكنه لم يقل "لا رابعة" كما تداول ذلك نشطاء الفياسبوك. في العموم، يبدو رد السبيسي ذكيا وديبلموسيا للغاية.
Publiée par مجلة الوطن ElWatan.tn sur Mercredi 27 décembre 2017