Tunisie : Concert du Nouvel An au Théâtre de l’Opéra, 1er janvier 2020

Le Concert du Nouvel An, prévue le mercredi 1er janvier 2020, sera donné au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture par l’Orchestre symphonique Tunisien du Pôle Musique et Formations Orchestrales du Théâtre de l’Opéra.

Placé sous la houlette du maestro tunisien Chedi Garfi, ce spectacle sera un voyage dans le répertoire des grands classiques avec des œuvres lyriques et poétiques comme ” Manon Lescaut ” de l’Italien Giacomo Puccini et “Dans les steppes de l’Asie centrale ” du russe Alexandre Borodine.

La soirée sera aussi une ballade dans le monde romantique de Tchaïkovski et un extrait de son célèbre ballet “Le Lac des Cygnes” ou encore la valse viennoise “Le beau Danube bleu” de l’Autrichien Johann Strauss.

Le maestro Chedi Garfi présentera des arrangements d’oeuvres assez récentes comme ” Aquarela do Brasil ” du brésilien Ary Barroso et ” Moment for Morricone ” d’Ennio Morricone, compositeur, producteur et chef d’orchestre italien qui est réputé pour ses musiques de films.

Dans le registre de musiques de films, le nouvel an célèbre “Le Roi Lion”, oeuvre de l’Allemand Hans Zimmer à travers la reprise de chansons cultes écrites par le grand pianiste, chanteur et compositeur britannique Elton John.

Le Théâtre de l’Opéra indique que ” ce concert s’inscrit dans la pure tradition des grands théâtres dans le monde”.

Il s’agit aussi d’un événement annuel qui s’insère dans le cadre “des efforts déployés par le Théâtre de l’opéra en vue de promouvoir la musique classique et faire connaitre auprès du large public, les œuvres majeures du répertoire musical universel “.

Voici le programme complet :

– “Manon Lescaut” de Giacomo Puccini

– ” Dans les steppes de l’Asie centrale ” d’Alexandre Borodine

– ” Extrait du lac des cygnes ” de Piotr Ilitch Tchaïkovski

– ” Le beau Danube bleu ” de Johann Strauss

– ” Aquarela do Brasil ” d’Ary Barroso (Orchestration de Chedi Garfi)

– ” Moon River ” d’Henry Mancini

– ” Le roi lion ” de Hans Zimmer (chansons d’Elton John)

– ” Moment for Morricone ” d’Ennio Morricone, (orchestration de Chedi Garfi)

– ” Danses hongroise “, 1 et 5, de Johannes Brahms

– “Radetzky march” de Johann Strauss

Les tickets sont en vente sur tikashop.tn et aux guichets de la Cité de la culture. Les tarifs varient entre 10 et 30 dinars, sachant que les étudiants bénéficient d’un tarif réduit fixé à 5 dinars.