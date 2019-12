«Patrimoine islamique… sens et essence», thème d’un séminaire à Hammamet, du 27 au 31 décembre

A l’origine, l’initiative de la Journée mondiale du vivre ensemble, l’Association internationale soufie alâwiyya (AISA), ONG basée en Suisse qui œuvre au rapprochement des cultures, au respect de tous les êtres humains et de la nature, organisera, du 27 au 31 décembre 2019 à Hammamet (Tunisie), une rencontre internationale principalement à destination des jeunes sur le thème : «Patrimoine islamique : sens et essence», annonce-t-on dans le site de l’AISA.

«A cette occasion se déroulera un séminaire structuré en 5 ateliers dont les travaux porteront sur le Projet Ahad-Unité ; un projet qui vise à mettre en valeur la richesse et l’unité du patrimoine islamique et à rendre accessible, à un large public les ressources et les enseignements parfois méconnus de la tradition et de la culture musulmanes.

Le but est de transmettre aux nouvelles générations le message de la culture de paix afin de leur permettre de vivre et de construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre», ajoute l’ONG.

«Dans un monde en crise et en pleine mutation, le Projet Ahad-Unité a pour ambition de contribuer à l’avènement d’une nouvelle espérance à travers quatre objectifs:

– Montrer en quoi la tradition spirituelle peut apporter une réponse aux questionnements et préoccupations de notre époque ;

– Réhabiliter l’image d’un islam libre et responsable ;

– Transformer notre approche des problèmes négatifs pour en appréhender le positif ;

– Affirmer le principe de l’unicité comme un moyen de créer des liens entre l’humain et toutes les autres créatures », lit-on encore dans le site.

L’Islam, un facteur de rapprochement des peuples et des civilisations

AISA ONG Internationale est issue de la voie soufie alâwiyya. Celle-ci puise depuis plus d’un siècle dans les enseignements millénaires du soufisme et les actualise pour mener des actions concrètes au service de l’humanité.

Selon l’AISA, les valeurs essentielles de l’Islam spirituel contribuent à créer un monde plus juste et plus humain. AISA participe au dialogue entre les civilisations et les différentes traditions spirituelles. Par ses actions, l’ONG s’engage pour une éducation à la culture de paix. L’humanisme spirituel, dont le Cheikh al-‘Alâwî, fondateur de la voie soufie alâwiyya, est au cœur de l’engagement de l’association.

Et pour être complet, la Journée internationale du vivre-ensemble en paix (JIVEP), dont l’AISA est à l’origine, est célébrée le 16 mai de chaque année. Elle est consacrée au vivre-ensemble, c’est-à-dire à l’acceptation des différences, au respect et à la reconnaissance envers autrui dans un esprit de paix.

Cette journée a été adoptée à l’unanimité par 193 pays de l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 2017 à travers la résolution 72/130. Ce projet à été porté par AISA ONG Internationale (Association Internationale Soufie Alawiyya) dont le président d’honneur, Cheikh Khaled Bentounès, en est l’initiateur.

Cette journée vise à sensibiliser et mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de l’inclusion, de la tolérance, de la compréhension ou encore de la solidarité.

Pour ce faire, les États membres de l’ONU sont invités à agir en faveur de la paix et du développement durable, en collaborant avec les chefs religieux, les diverses communautés ou toute autre partie prenante.