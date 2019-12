La Cinémathèque Tunisienne célèbre le cinéma Japonais et s’associe aux JAMC

La Cinémathèque Tunisienne annonce un nouveau cycle de projections, pour la semaine du 17 au 22 décembre, dont certaines seront présentées à l’occasion des Journées des Arts de la Marionnettes (JAMC).

La programmation verra la projection de quatre films européens qui s’insèrent dans le cadre des JAMC. La Cinémathèque abritera également une séance hommage à la mémoire de l’homme de théâtre disparu, Samir Besbes Vendredi. Cet évènement organisé par les JAMC est prévu le vendredi 20 décembre (15h).

Le Cinéma asiatique sera à l’honneur avec un cycle intitulé “Pépites du cinéma japonais” qui intervient après le succès du Festival du Film Coréen, organisé récemment, souligne la Cinémathèque dans sa newsletter. La sélection propose des chefs-d’œuvre du cinéma japonais dont la plupart ont été nominés ou sélectionnés au Festival de Cannes sinon dans d’autres grands festival européens.

Le cinéaste Hirokazu Kore-eda est à l’honneur avec 4 de ses chefs-d’œuvre dont “Une Affaire de Famille”, lauréat de la Palme d’or du Festival de Cannes 2018. Ce film (120’) est le treizième long-métrage de Hirokazu Kore-eda pour lequel sera aussi présenté “Like Father Like Son” (130′), Prix du Jury à Cannes en 2013.

Deux œuvres ont également franchi la sélection cannoise en 2008, “Tokyo Sonata” de Kiyoshi Kurosawa (120′), prix du jury dans la section Un certain regard, et “Love Exposure” de Sion Sono qui est une œuvre exceptionnelle de 3h 57.

Pour Naomi Kawase sera présenté “Les Délices de Tokyo” (113′) déjà primé dans la section un Certain Regard à Cannes 2015. Cette habituée du Festival de Cannes, cumule les récompenses à Cannes. En 1997, elle avait remporté La Caméra d’Or, récompensant les premiers longs-métrages, pour “Susaku”. Dix ans plus tard, son film “La forêt de Mogari”, Grand Prix du Jury en 2007.

En 2017, son film “Hikari” (Vers la Lumière) avait eu le Prix du jury œcuménique, prix indépendant au festival de Cannes. Elle a été aussi sélectionnée à plusieurs reprises en compétition officielle et hors compétition avec ses films “Les délices de Tokyo” et “Still the Water” (2014).

“Cold Fish” de Sion Sono (144′), est un thriller dont la première a été en sélection de la section Orizzonti à la Mostra de Venise 2010.

Ce nouveau cycle sera ouvert mardi (18h) avec le film français “Madame Butterfly” de Frédéric Mitterrand, 135′ (1995) suivi de “Third Murder ” de Hirokazu Kore-eda (20h30). Toutes les projections ont lieu à la salle Tahar Chériaa, à la cité de la Culture, sachant que la billetterie est disponible sur place avec des tarifs de trois dinars pour le grand public et 2 dinars pour les étudiants.

Voici la Liste des films :

Japon

“The Truth” de Hirokazu Kore-eda, 120′, 2019

“Une Affaire de Famille” de Hirokazu Kore-eda, 120′, 2018

“Third Murder ” de Hirokazu Kore-eda, 125′, 2017

” Les Délices de Tokyo” de Naomi Kawase, 113′, 2015

” Like Father Like Son” de Hirokazu Kore-eda, 130′, 2013

“Cold Fish” de Sion Sono, 144′, 2010

” Tokyo Sonata” de Kiyoshi Kurosawa 120′, 2008

“Love Exposure” de Sion Sono 237’, 2008

Denmark

“Le Fil de la Vie” d’Anders Ronnow-Klarlund et Bernd Ogodnik, 92′ (2004)

France

“Madame Butterfly” de Frédéric Mitterrand, 135′ (1995)

“La Double Vie de Véronique” de Krysztof Kie?lowski, 98′ (1991)

Italie

“Les Aventures de Pinocchioz” de Luigi Commencini, 133′ (1972)