Tunisie : Nouvelle application pour repérer les cas d’élèves menacés par le décrochage scolaire

“Le ministère de l’éducation a entamé l’utilisation d’une nouvelle application permettant de repérer les divers cas d’élèves menacés par le décrochage scolaire”, a indiqué le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem, à l’ouverture d’une rencontre, tenue vendredi, sur “l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’éducation et l’enseignement”, au centre national des technologies de l’éducation à Tunis.

Ben Salem a souligné que cette application a pour objectif de fournir aux élèves l’encadrement nécessaire afin de prévenir le décrochage scolaire et de connaitre ses causes, à l’heure ou les établissement scolaires enregistrent le départ de 100 élèves par an.

“Cette application constitue une plateforme de suivi et d’appui aux élèves en difficulté à travers les appréciations écrites et les observations émises par les enseignants ainsi que l’évaluation du rendement et de la discipline en classe”, a ajouté le ministre de l’éducation.

“L’application en question qui est opérationnelle dans 22 établissements scolaires sera bientôt généralisée”, a-t-il affirmé, faisant remarquer qu’elle ne porte pas atteinte aux données personnelles et à la liberté des élèves.

Il a précisé que les technologies de communication et d’information ont déjà été intégrées dans le système éducatif et l’enseignement, citant les opérations d’inscription scolaires à distance et l’insertion des notes dans une plateforme numérique, soulignant la volonté de renforcer ces technologies dans tous les établissements scolaires .

A cette occasion, la directrice générale du centre national des technologies de l’éducation, Walaa Turki a procédé à la signature d’un accord de coopération avec la représentante du Bureau de l’UNICEF à Tunis, portant sur la généralisation de cette application à tous les établissements scolaires.