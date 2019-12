Tunisie : IJABA appelle à nommer un ministre de l’enseignement supérieur conscient des problèmes du secteur

L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (IJABA) a appelé à ce que le nouveau ministre de l’enseignement supérieur soit conscient des problèmes du secteur et des préoccupations des universitaires et qu’il dispose d’une vision réformiste loin des tiraillements politiques et syndicaux. Il est à noter que le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli a entamé depuis quelques semaines des concertations sur la composition du prochain gouvernement.

Dans un communiqué publié lundi, IJABA a fait part de sa préoccupation de la situation générale dans le pays, notant l’absence d’organisations représentant les professeurs universitaires, dont notamment IJABA, dans l’élaboration des stratégies et politiques de l’Etat.

IJABA a rappelé que les professeurs universitaires ont mené des mouvements de protestation depuis 2018 pour appeler l’autorité de tutelle à leur fournir les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique, à l’amélioration de l’infrastructure des institutions universitaires et à l’élaboration d’un nouveau statut pour les professeurs universitaire chercheurs.