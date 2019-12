Pour éviter une catastrophe, le Palais beylical d’Hammam-Lif bientôt évacué et restauré

Squatté depuis de nombreuses années par certaines familles, le palais beylical d’Hammam-Lif a connu une déchéance épouvantable à fendre le cœur de tous ceux qui connaissent ce haut lieu de l’histoire contemporaine de la Tunisie.

Au fil des années, il s’est transformé en une « oukala » menacée à tout moment d’effondrement. Ce qui a poussé les autorités, à l’époque de Ben Ali, à évacuer les familles qui y résidaient, à leur offrir un logement respectable à la cité Khaled Ibn Al Walid à Hammam-Lif dans le cadre du programme 26-26, et en planifiant de restaurer ce Palais Husseinite.

Néanmoins, avec l’arrivée de la fameuse révolution et l’anarchie totale qui a régné dans le pays, la quasi majorité des familles qui ont été évacuées du Palais sont revenues pour y résider préférant louer les appartements qui leur ont été offerts par les autorités.

Depuis, les choses ont empiré. La situation du Palais en ruines s’est détériorée beaucoup plus et il est devenu une menace pour ses occupants et un espace « Hors-la-loi » où l’alcool et les stupéfiants sont vendus au vu et au su de tout le monde.

Pire encore, toutes les tentatives pour son évacuation en vue de sa restauration n’ont pas pu être exécutées, car les occupants (93 familles composées de 385 citoyens) ont à chaque fois utilisé les enfants, les femmes et les personnes âgées en tant que « boucliers humains » pour empêcher la mise en exécution de la décision.

Et cela bien que cette décision d’évacuation ait été prise pour préserver leurs vies humaines et bien que les autorités aient garanti aux résidents des logements sociaux.

Mais comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, voilà que les autorités sont revenues à la charge pour évacuer les familles qui y résident dans des conditions inhumaines et les installer à titre provisoire dans des logements sociaux.

Malgré le refus inexplicable de certains habitants, les autorités espèrent réussir dans cette énième tentative d’évacuation pour réaliser deux objectifs. A savoir prévenir une catastrophe humaine, car le bâtiment en état de délabrement total menace de tomber à tout moment, puis commencer à le restaurer pour le classer en tant que patrimoine national

Il est à rappeler que ce Palais husseinite a été construit en 1750 sous l’ordre du Bey Hussein Ben Ali Bacha Bey et qu’il constitue l’un des principaux monuments construits en Tunisie sous la dynastie des Husseinites, une période marquée par une profonde révolution architecturale à travers notamment la construction de nombreux édifices dont le palais du Bey de Hammal-Lif qui servait de résidence d’hiver.