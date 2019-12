Initiation de 150 enfants à la cueillette des olives à Sidi Bouzid

Plus de 150 enfants de neuf jardins d’enfants se sont initiés, samedi, à la cueillette des olives au centre de la jeune fille rurale à Sidi Bouzid, à l’occasion du premier Festival de cueillette des olives qui leur est dédié.

C’était l’occasion pour les jeunes hôtes du centre de se familiariser aux us et coutumes liés à la cueillette des olives et aux biens-faits de l’huile d’olive, souligne dans une déclaration à l’agence TAP la coordinatrice de l’événement, Mouna Slimane.

Un programme varié leur a été concocté dont figurent une exposition documentaire sur l’olivier et les outils de cueillette et de collecte des olives, une séance de dégustation d’huile d’olive, un défilé de costumes traditionnels et des chants campagnards.