Ligue 1 (10e journée) : résultats et classement

résultats des matches de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputés dimanche

Dimanche 1er décembre

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Guy Mbenza (80),

US Ben Guerdane 1 Walid Hosni (85 csc)

A Monastir :

US Monastir 2 Anthony Okupo 39′, Houssem Tka 80)

CA Bizertin 0

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif 1 Rabii Bouzid (90+4)

JS Kairouan 2 Riadh Frioui (22′) Benjamin Baturo (89 )

Samedi 30 novembre

A Mdhilla :

ES Metlaoui 1 Imed Meniaoui (16 sp)

US Tataouine 0

ES Metlaoui :

A Radès :

Club Africain 2

AS Soliman 0 Yassine Chammakhi (57), Bassirou Compaore (68)

NB : Les matches CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien sont reportés à une date ultérieure.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 24 10 7 3 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 9 7 0 2 13 8 +5

3. Club Africain 18 9 8 0 1 16 1 +15

4. US Ben Guerdane 17 10 5 2 3 13 12 +1

5. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

6. Stade Tunisien 15 10 4 3 3 9 8 +1

7. ES Sahel 14 7 4 2 1 8 4 +4

8. CS Chebba 11 9 3 2 4 8 10 -2

9. CA Bizertin 10 10 3 1 6 10 18 -8

10. JS Kairouan 9 10 3 0 7 8 17 -9

11. AS Soliman 7 9 2 1 6 9 13 -4

12. CS Hammam-Lif 6 10 1 3 6 8 15 -7

13. ES Metlaoui 5 9 1 2 6 3 10 -7

14. US Tataouine 2 10 0 2 8 2 13 -11