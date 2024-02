Élections présidentielles : Zouhair Maghzaoui annonce la préparation du mouvement

Le secrétaire général du mouvement du Peuple, Zouhair Maghzaoui, a confirmé que le mouvement est concerné par les prochaines élections présidentielles. Maghzaoui a souligné dans une déclaration au journal Al-Sabah publié ce mardi que la façon dont le mouvement abordera cette échéance nationale, que ce soit par une candidature, un vote, un soutien ou un boycott, fera l’objet de discussions au sein des institutions du mouvement dans les prochains jours.

Maghzaoui a précisé que les élections présidentielles, dans leurs deux tours, sont une question constitutionnelle stipulée dans la Constitution de 2022, et elles représentent une étape cruciale dans la vie politique du pays. Il a souligné que la date de ces élections est déterminée et annoncée par la Haute Instance Indépendante pour les Élections.

Il a nié les rumeurs selon lesquelles des adversaires seraient écartés en vue des élections présidentielles, soulignant que beaucoup d’exagération et d’amplification accompagnent l’approche de la “liquidation”, selon ses termes. Le porte-parole a estimé que le champ est plus ouvert que jamais pour toutes les figures et personnalités nationales, ainsi que toutes les familles politiques, de participer à cette échéance, loin de toute influence extérieure, et à l’abri de toute manipulation de l’argent corrompu et de l’exploitation des ressources de l’État.