La Tunisie à la 99e place mondiale dans l’Indice de Prospérité 2023

La Tunisie occupe la 99e place mondiale et la 9e place arabe dans l’indice de prospérité pour l’année 2023, selon un classement établi par l’Institut Legatum et publié par la chaîne américaine CNN aujourd’hui, mardi 13 février 2024.

Les pays qui ont dominé le classement du bien-être et de la prospérité en 2023 sont le Danemark en première position, suivi de la Suède (2), de la Norvège (3), de la Finlande (4) et de la Suisse (5).

Les pays qui se trouvent à la fin de l’indice sont le Soudan du Sud (167), le Yémen (166), la République centrafricaine (165) et l’Afghanistan (164).

Les Émirats arabes unis occupent la première place parmi les pays arabes et la 44e place mondiale dans la liste de l’indice des pays les plus prospères en 2023. Le Qatar se classe deuxième au niveau arabe et 46e mondial. Ensuite, le Koweït est classé 60e mondial, suivi de Bahreïn à la 62e place mondiale, et Oman arrive à la 67e place mondiale et à la cinquième place au niveau arabe.

Selon le rapport, les principaux points faibles de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord résident dans les institutions. Ils ont connu un déclin plus important que d’autres dans les domaines de la sécurité, de la liberté personnelle et de la gouvernance. La région occupe la dernière place ou l’avant-dernière place pour chacun de ces piliers. La région a connu une escalade du terrorisme et des conflits, une répression croissante de la liberté d’expression et d’association, une détérioration de la responsabilité politique et des restrictions exécutives. En conséquence, la région a reculé davantage par rapport au reste du monde.