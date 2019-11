Projet Moustakbali 2.0 : cérémonie de remise de certificats des lauréats de la fondation EFE

Cérémonie de remise des certificats de formation de la 2ème vague deslauréats EFE Tunisie du projet Moustakbali 2.0(avec le soutien des fondations Drosos et Citi)

Partenaires : Sartex, Poulina, PSZ Electronic, Baobab Microcred, Clinique Elyosri Gafsa, UHD Carrefour

Dans le souci de mieux former les jeunes de différents profils en vue d’une meilleure qualification et intégration dans la vie économique et professionnelle, la fondation Education for Employment Tunisie (EFE- Tunisie), active en Tunisie depuis 2012, ne cesse de déployer des efforts soutenus.

Ainsi, le projet Moustkbali 2.0 appuyé par la fondation Drosos et CITI mis en œuvre par la fondation EFE- Tunisie, a axé son programme sur les piliers principaux : la formation pour l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes auprès des entreprises privées, l’employabilité et les techniques de recherches d’emploi des étudiants dans les universités, et la formation à l’entrepreneuriat des jeunes. Ces programmes sont parmi les plus recherchés aujourd’hui par les employeurs.

Une cérémonie de remise de certificats à la deuxième vague de lauréats de Moustakbali 2.0 a eu lieu vendredi 29 novembre 2019 au profit de 211 jeunes âgés de moins de 35 ans et issus de plusieurs régions du pays, en présence du ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Alliance entre qualification professionnelle et besoins de l’entreprise

Avec des profils et niveaux scolaires différents (licence, ingénieur, technicien supérieur, formation professionnelle), ces jeunes ont reçu des formations en soft skills, techniques de vente, santé, avec des méthodes de formation innovantes. Ce qui leur a permis de bénéficier d’un placement direct dans six grandes entreprises en Tunisie. A savoir Sartex, Poulina, Baobab Microcred, PSZ Electronic, Clinique Elyosri Gafsa et Carrefour.

Le projet Moustakbali 2.0 a pour objectif ultime de relier les jeunes à la recherche d’emploi, aux opportunités d’embauche dans les principaux secteurs économiques en les incitant à créer leurs propres projets dans leurs zones d’habitation. Ces formations à l’emploi, basées sur des programmes phares, allient qualification professionnelle et besoins de l’entreprise.

Au total 8 activités s’adressent exclusivement aux jeunes désirant une carrière professionnelle. Il s’agit d’un enchaînement d’activités qui commencent par l’évaluation du marché de l’emploi dans les secteurs sélectionnés et débouchant sur le placement des jeunes et l’adoption des systèmes assurant une gestion continue du projet.

Des activités intermédiaires, à l’instar de l’adaptation des programmes et la formation des formateurs, permettront de fluidifier et d’accélérer la mise en place du projet.

Les activités relatives au deuxième objectif qui concernent l’écosystème entrepreneurial en Tunisie s’articulent autour de la révision et l’adaptation des programmes, de la formation des formateurs, la formation d’accompagnement d’entrepreneuriat social pour les jeunes et l’établissement de partenariats d’encadrement et d’incubation.

Le succès du projet Moustakbali illustre parfaitement la réussite et le succès de la Fondation EFE Tunisie dans son domaine de prédilection qui est la formation professionnelle pré-emploi, le placement des jeunes et le renfort de l’engagement de la Tunisie vers la voie de l’entrepreneuriat social.

Des partenaires satisfaits témoignent

Les partenaires d’EFE n’ont pas manqué d’apporter leurs témoignages édifiants sur le succès du projet Moustakbali.

“Nous sommes reconnaissants à l’EFE ” Education for Employment ” pour les formations qu’ils ont assurées aux équipes de Tozeur et Oueslatia en matière de Soft Skills. Ces actions de formation ont été d’une grande valeur pour faciliter à nos ressources humaines l’intégration dans ces nouvelles unités.Nous témoignons toute notre gratitude à EFE Tunisie, notre partenaire distingué par son professionnalisme et son dévouement au bien-être de la nation.”, a lancé Malek Zaguia, Communications Manager à Sartex, Société des arts textiles, créée depuis juin 1983 implantée à Ksar Hellal et spécialisée dans la production de produits finis Jean’s wear et Sports wear.

Pour sa part, Anis Magahr (chef de département développement RH Carrefour), n’a pas caché sa satisfaction. “Un accompagnement sur mesure, un suivi du dossier impeccable, une équipe qualifiée et disponible…voilà ce qui résume notre expérience avec EFE Tunisie. Notre partenariat nous a permis de former un bon nombre de professionnels de métiers dans les softs skils, en plus dans un cadre agréable et par des coachs certifiés. Nous sommes super satisfaits“, lance-t-il.