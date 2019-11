LCA (phase de groupes/GrB/1re journée) ES Sahel-Al Ahly (1-0) : Les déclarations

René Weiler (Entraîneur Al ahly): “La défaite était vraiment difficile pour nous. Le fait de jouer depuis la 13e minute de jeu avec un joueur en moins après l’expulsion d’Aymen Achraf, nous a vraiment pénalisé. Si on y ajoute le but encaissé à la reprise, qui je l’admets, était un beau but, il était devenu difficile pour nous de se remettre en place et de créer des occasions du fait que l’étoile a su très bien défendre. Maintenant il faut accepter la défaite, se remettre au travail et tout refaire en prévision des prochaines échéances”.

Juan Carlos Garrido (Entraîneur Etoile du Sahel): “C’était pour nous aujourd’hui un match très important eu égard à l’importance de l’adversaire et nous étions conscients de la difficulté de notre mission surtout que nous évoluons dans un groupe pour le moins difficile de part l’importance du niveau et de la qualité des adversaires.

La victoire est venue couronner nos efforts et l’ensemble du travail accompli en préparation. Je tiens à féliciter mes joueurs pour cette victoire acquise avec la manière ainsi que le public pour s’être déplacé en nombre et pour son soutien tout au long du match”.

Wajdi kechrida (joueurs Etoile du Sahel): “Je dédie cette victoire aux supporters étoiles pour le soutien indéfectible que ce soit à Sousse ou en dehors comme ce fut le cas aujourd’hui.

Désormais il faut tourner la page et se focaliser sur le prochain match en déplacement tout aussi important dans cette compétition contre le fc platinium. Il faudra tout d’abord récupérer de ce match qui aura laissé beaucoup de séquelles et penser dès maintenant à cette prochaine rencontre”.

Mohamed Methnani (joueur Etoile du Sahel): “Le but de la victoire est venu au moment opportun pour nous libérer et nous permettre de concrétiser notre domination surtout que nous jouons à onze contre dix. Les trois points acquis nous mettent en confiance pour le reste du parcours dans cette compétition longue et surtout difficile.

Ce match a démontré, par ailleurs, que nous nous sommes rapidement adaptés avec la philosophie de jeu du nouvel entraîneur qui prône un jeu constructif et non le jeu direct. Le fait que notre groupe compte des joueurs de qualité nous aide pour traduire les idées du coach sur le terrain”.