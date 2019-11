Le Zem, une invention béninoise… bientôt en Tunisie !?

Le Bénin est un pays inventif. En effet, pour faire face à la carence du secteur du transport public, les Béninois ont inventé un mode de transport qui pourrait être qualifié d’“unique” dans le monde, du moins par son ampleur. C’est le ZEM sur moto. Il s’agit d’un moyen de locomotion convivial prisé au Bénin et dans d’autres pays.

Car rien qu’à Cotonou la capitale, ce mode de transport à deux-roues emploierait pas moins de 250 000 personnes, et ferait vivre entre 1 et 2 millions de personnes (entre réparateurs, “débit“ d’essence…).

Il nous a été expliqué que ce mode de transport a été exporté tout d’abord au Togo voisin, mais serait en train de faire tache d’huile dans d’autres pays de la sous-région, à l’instar du Burkina Faso par exemple.

Alors, pour vous donner une idée de l’ampleur du phénomène, sachez que Cotonou ne compte qu’une vingtaine –nous disons bien 20- de taxis jaunes. Et pour parcourir 7 km à Cotonou, il faut faire moins de 12 mn et ce après l’avoir essayé, et cela coûte 400 Fcfa, soit 60 centimes d’euro (près de 1,950 dinar tunisien). Donc beaucoup moins cher qu’un taxi jaune à Tunis qui vous facture autour de 7 DT pour la même course.

La Tunisie vient de lancer son ZEM à la sauce locale avec beaucoup de résistance de la part de la corporation des taxistes.

Cela dit en passant, la ville de Tunis compte 45 000 voitures de taxi. Et que, après la révolution, les Tunisiens s’opposent pratiquement à toutes les innovations même technologiques. Certains opérateurs vont jusqu’à dire que « nous faisons partie des pays les plus attardés au monde dans cet aspect ».

Pas d’UBER chez nous, ni de Paypal, ni de RB NP a moins de domicilier illégalement son compte ailleurs qu’en Tunisie, et enfin on peut rien acheter sur internet sur le marché international ni louer une voiture ou réserver un hôtel puisque nos cartes bancaires sont uniques au monde “Valid Only In Tunisia“.

Chers amis, je vous invite à voyager et de faire un séjour au Bénin pour apprendre de ce peuple ingénieux, travailleur et inventeur du ZEM.

Maarouf