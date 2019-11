Ligue des Champions : Le Barça verrouille la première place, Liverpool et Naples se quittent dos à dos, Lille éliminé

le FC Barcelone s’est imposé face à Dortmund (3-1), mercredi soir, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue de Champions. Après un match aller sans le moindre but, les Catalans ont dominé le Borussia dès la première mi-temps. Messi pour Suarez (29′), puis Suarez pour Messi (33′), permettent à Barcelone de mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Griezmann fait à nouveau vibrer le Camp Nou (67′), sur une nouvelle passe de Messi, avant la réduction du score de Sancho (77′), sans conséquence.

Le Barça enchaîne un cinquième match sans défaite et confirme sa première place dans le groupe F. En revanche, pas de vainqueur entre Naples et Liverpool (1-1). A Anfield, Mertens a pourtant ouvert le score pour les Napolitains (21′), mais Lovren est parvenu à sauver le point du match nul et la première place des Reds (65′) dans le groupe E.

Parmi les autres rencontres de la soirée, l’Inter s’est imposé à Prague (1-3), tout comme Salzbourg à Genk (1-4), et Leipzig et Benfica se quittent dos à dos (2-2).

De son coté Lille, a essuyé une quatrième défaite dans le groupe H face à Amsterdam (0-3).

Les Dogues n’ont inscrit qu’un seul point en cinq rencontres, c’était face à Valence (1-1). Ce bilan est donc synonyme d’élimination européenne car Lille ne peut même plus atteindre la troisième place. En revanche, ce succès permet au club hollandais de conforter sa première place avec dix points, deux unités devant Valence et Chelsea. Les Blues sont parvenus à ramener d’Espagne le point du match nul, et accueilleront les Lillois le 10 décembre prochain.

L”autre club français, l’Olympique Lyonnais a égalément été battu à Saint-Petersbourg par le club russe Zenit (2-0). Les deux équipes ont joué une première période très équilibrée ou chacune aurait pu ouvrir le score, mais c’est l’équipe locale qui l’a réalisé avec ce but de la tête de Dzyuba sur corner (42e). Les Lyonnais ont poussé pour égaliser toute la seconde période, mais n’ont pas su concrétiser leur domination et concédé un second but sur une frappe d’Ozdoyez déviée par Marcelo (84e). Avec cette défaite, l’OL n’est plus maître de son destin et va devoir compter sur des résultats favorables.