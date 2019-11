Ghannouchi affirme la volonté de la Tunisie de participer à la Conférence de Berlin sur la Libye

Le président du parlement Rached Ghannouchi a fait part mardi de la volonté de la Tunisie de participer à la Conférence de Berlin sur la Libye prévue pour le mois de décembre prochain dans la capitale germanique.

Recevant ce mardi au Palais du Bardo l’ambassadeur d’Italie à Tunis Lorenzo Fanara, Ghannouchi a ajouté que la stabilité de la Libye et de son peuple frère figure en tête des priorités pour la Tunisie, indique un communiqué du parlement.

Le président du parlement a précisé également que la Tunisie se tient à égale distance des deux parties belligérantes en Libye, faisant valoir que la solution à la crise doit être pacifique et basée sur le dialogue tout en privilégiant la raison aux solutions militaires.

Sur un autre plan, Ghannouchi a mis l’accent sur l’impératif d’instaurer une nouvelle vision stratégique du partenariat entre les deux pays amis de sorte que la Tunisie et l’Italie soient un point de liaison entre les deux continents africain et européen et comme têtes de pont de la coopération des deux rives de la Méditerranée.

Le président du parlement a salué le soutien de l’Italie à l’expérience de transition démocratique en Tunisie, notamment au niveau économique et commercial ainsi que l’appui aux municipalités nouvellement créées. Il a également insisté sur l’importance de renforcer l’investissement italien en Tunisie de manière à ouvrir des horizons économiques et des opportunités de travail pour les jeunes.

Rached Ghannouchi a appelé également à l’activation des accords de coopération et d’amitié entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et la Chambre des députés et le Sénat italiens. Il a également exprimé le souhait de la Tunisie d’augmenter le quota des étudiants dans les deux sens de manière à renforcer la coopération culturelle et académique entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur italien a salué la réussite de la transition démocratique en Tunisie, considérant que la Tunisie a fait preuve de la capacité à poursuivre son processus démocratique avec la même détermination. Il a dans ce sens rappelé le rôle joué par les partis démocratiques, lesquels ont saisi, selon lui, que la démocratie est inhérente au progrès.

Lorenzo Fanara a évoqué l’importance des échanges et de la coopération entre les deux groupes d’amitié parlementaire tunisien et italien de manière à renforcer le partenariat entre les deux institutions parlementaires.

L’ambassadeur italien a également fait part du rôle primordial de la Tunisie dans la résolution de la crise libyenne, indiquant dans ce sens que le gouvernement italien considère la Tunisie comme étant un acteur principal pour trouver une issue à l’engrenage libyen, ce qui implique de fait sa participation à la conférence de Berlin.