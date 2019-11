Tunisie : Reçu à Dar Dhiafa, Hsouna Nasfi souligne la dimension technique de son groupe parlementaire

Le député et président du bloc de la Réforme Nationale, Hsouna Nasfi, a indiqué que son entretien tenue mercredi matin à Dar Dhiafa avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli a abordé plusieurs questions à l’exception du quota partisan et des postes.

” les concertations sont à leur début et nous sommes conscients des pressions exercées dans ce sens ” a déclaré Nasfi.

Le député a ajouté que la participation de son bloc au prochain gouvernement est une question prématurée.

Nasfi a qualifié la rencontre avec Habib Jamli de constructive, soulignant que ce dernier avait adressé plusieurs messages positifs.

” La composition de l’actuel gouvernement est la responsabilité la plus difficile à la charge du chef du gouvernement depuis 2011, vu l’absence d’équilibre politique, surtout que la majorité et l’opposition ne se sont pas encore constituées de façon nette “.

” Nous n’allons pas faire pression sur le chef du gouvernement désigné au lancement des concertations ” a fait savoir

Hsouna Nasfi, rappelant que le bloc de la Réforme Nationale est un bloc purement technique composé de 4 partis politiques ” Machrou Tounes “, ” Afek Tounes “, ” Al Badil ” et ” Nidaa Tounes ” avec un groupe de parlementaires indépendants.

L’entretien qui s’est déroulé en présence des membres dudit bloc Ali Hafsi et Hafedh Zouari, a permis d’aborder les

questions de la dimension technique et programmatique et les perceptions du bloc concernant la réforme de l’administration, des institutions et des structures publiques ainsi que les réformes sociales notamment l’équilibre budgétaire des caisses sociales.