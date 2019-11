Baisse du nombre des bénéficiaires du Contrat Karama en 2019

Le nombre des personnes bénéficiant du contrat Karama a diminué de 4,5% durant les neuf derniers mois, selon une étude élaborée par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) relevant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

Le nombre des recrus, dont 76% sont des femmes, durant la période concernée n’a pas, en effet, dépassé les 11 357 face à 11 887 durant la même période de l’année dernière. Ces contrats visent à faciliter l’intégration des diplômés chômeurs dans la vie professionnelle.

Selon la même étude, 24,9% de ces nouveaux recrus sont issus de filières littéraires et sociales, 24,2% sont des diplômés de filières économiques et financières et 22,7% d’entre eux ont fait des études dans des spécialités techniques.

En revanche, la spécialité des sciences agricoles et vétérinaires était la plus faible en termes de bénéfice de ces contrats au cours des neuf derniers mois de l’année en cours, avec 2,76%, suivie des filières juridiques avec 4,08% et de la santé 4,38%.

Le programme du Contrat Karama (Contrat-dignité) vise à faciliter l’intégration des diplômés de l’enseignement supérieur en chômage depuis, au moins, deux ans. Il permet aux bénéficiaires de toucher un salaire mensuel net d’au moins 600 dinars, payés par l’employeur avec les possibilités de formation de manière à leur permettre de développer leurs compétences professionnelles.